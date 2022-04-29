29 апреля
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Здоровье

Сибирские ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью при COVID-19

Как лечить дыхательную недостаточность при ковиде, придумали томские ученые. Соответствующую разработку они запатентовали, пишут на сайте региона.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
СС0

Исследование показало, что повреждения легких эффективно лечатся ингаляциями — газовой смесью на основе ксенона.

Технологию уже внедряют в больницах Екатеринбурга, Находки и Самары. Отмечается, что она подходит пациентам с дыхательной недостаточностью и психоневрологическими расстройствами (при реабилитации после коронавируса).

Медики включили в новую схему лечения кратковременные ингаляции. Эксперименты показали, что после них у больных значительно уменьшились симптомы недостаточности. При этом увеличился дыхательный объем, а также снизилась частота дыхания и сердечных сокращений.

По словам ученых, дыхательная недостаточность после COVID-19 может сохраняться долго, даже при интенсивной терапии. Поэтому в России нужно разрабатывать новые подходы к восстановлению вентиляционной функции легких.

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