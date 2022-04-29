Сибирские ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью при COVID-19

Как лечить дыхательную недостаточность при ковиде, придумали томские ученые. Соответствующую разработку они запатентовали, пишут на сайте региона .

Исследование показало, что повреждения легких эффективно лечатся ингаляциями — газовой смесью на основе ксенона.

Технологию уже внедряют в больницах Екатеринбурга, Находки и Самары. Отмечается, что она подходит пациентам с дыхательной недостаточностью и психоневрологическими расстройствами (при реабилитации после коронавируса).

Медики включили в новую схему лечения кратковременные ингаляции. Эксперименты показали, что после них у больных значительно уменьшились симптомы недостаточности. При этом увеличился дыхательный объем, а также снизилась частота дыхания и сердечных сокращений.

По словам ученых, дыхательная недостаточность после COVID-19 может сохраняться долго, даже при интенсивной терапии. Поэтому в России нужно разрабатывать новые подходы к восстановлению вентиляционной функции легких.