Сибирские дошкольники подхватили неизвестный вирус, но госпитализировать их не стали

Иницидент произошел в Ангарске в гимназии № 8. Недомогание почувствовали половина детей в одной из групп.
Медики изначально подозревали пищевое отравление неясной этиологии, об этом рассказали в региональном минздраве.
Однако теперь, как изданию сообщили в администрации города, у детей вирусная инфекция.
«По информации медицинских работников, заболевшие дети в госпитализации не нуждаются, они находятся на амбулаторном лечении, на дому. Состояние у всех удовлетворительное», — сообщает издание.
Подъем заболеваемости в группе начался постепенно, после выходных. Симптомы — недомогание и рвота.
Контактных детей и сотрудников образовательного учреждения ежедневно осматривают медработники Городской детской больницы № 1.
С выездной внеплановой проверкой на место выехали сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора, на исследование взяты пробы.