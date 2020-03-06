Сибирские дошкольники подхватили неизвестный вирус, но госпитализировать их не стали

В Иркутской области одновременно заболели 13 воспитанников дошкольного отделения гимназии, которая считается элитным учреждением, сообщает IrkutskMedia.ru .

Иницидент произошел в Ангарске в гимназии № 8. Недомогание почувствовали половина детей в одной из групп.

Медики изначально подозревали пищевое отравление неясной этиологии, об этом рассказали в региональном минздраве.

Однако теперь, как изданию сообщили в администрации города, у детей вирусная инфекция.

«По информации медицинских работников, заболевшие дети в госпитализации не нуждаются, они находятся на амбулаторном лечении, на дому. Состояние у всех удовлетворительное», — сообщает издание.

Подъем заболеваемости в группе начался постепенно, после выходных. Симптомы — недомогание и рвота.

Контактных детей и сотрудников образовательного учреждения ежедневно осматривают медработники Городской детской больницы № 1.

С выездной внеплановой проверкой на место выехали сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора, на исследование взяты пробы.