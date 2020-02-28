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Здоровье

Сибирские врачи сделали пациенту новый язык

В Кемеровской области врачи сделали пациенту новый язык вместо пораженного опухолью, пишет «Газета Кемерова».

Операции. Диагностика.
Операции. Диагностика.
Алтайский краевой онкологический диспансер.

В Кемеровском онкодиспансере прооперировали пациента с раком языка, заменив пораженный опухолью орган на новый.

Для этого впервые использовали новую методику реконструктивно-пластической хирургии. Пациенту провели многочасовую операцию.

«Во время операции мы удалили язык, дно полости рта, боковую клетчатку шеи и пораженные лимфоузлы. Огромный дефект, который образовался после удаления опухоли, был замещен перемещенным на сосудистой ножке кожно-мышечным лоскутом, взятым с груди пациента. Теперь отработанная методика позволяет хирургам отделения „Опухолей головы и шеи“ закрывать обширные дефекты мягких тканей», — рассказал заведующий отделением Илья Васильченко.

Как рассказали в пресс-службе диспансера, мужчина долгое время игнорировал язву на языке — к врачам он обратился тогда, когда начались сильные боли.

По словам медиков, ранее пациентов с такой запущенной стадией ждало удаление органов с частью нижней челюсти и, как следствие, инвалидность. Новое оборудование помогло избежать такого итога.

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