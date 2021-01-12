Сибирские врачи спасли беременную с ковидом и полным поражением легких

Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью.

«Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок. У Оксаны было 100-процентное поражение легких, плод не получал достаточно кислорода, ребенка нужно было срочно спасать», — говорится в сообщении.