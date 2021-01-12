Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Сибирские врачи спасли беременную с ковидом и полным поражением легких

Иркутские врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым, сообщает Telegram-канал Mash.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью.

«Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок. У Оксаны было 100-процентное поражение легких, плод не получал достаточно кислорода, ребенка нужно было срочно спасать», — говорится в сообщении.

После экстренного кесарева сечения молодую мать увезли в реанимацию, где она провела почти два месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru. Женщина выписалась из больницы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость