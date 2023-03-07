7 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Сибирский депутат отравился мухоморами. Реакция коллег

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов попал в токсигологическую реанимацию «склифа» после употребления мухоморов, сообщает Telegram-канал «112».

Мухоморы.
Мухоморы.
СС0

Народного избранника тяжелом состоянии забрали из многоэтажки на Кутузовском проспекте в Москве. Полиция выясняет — у кого депутат приобрел грибы. И для чего, собственно.

В пресс-службе заксобрания Красноярского края не смогли подтвердить информацию СМИ о госпитализации 44-летнего депутата Терехова после отравления мухоморами, указывает Газета.Ru. Он улетел в Москву после Красноярского экономического форума, и сотрудники пресс-службы не связывались с Тереховым.

Ранее «целительница» лечила мужчину мухоморами от депрессии. Пострадавшего нашли дома без сознания. Врачи оценили его состояние как тяжелое. За жизнь пациента боролись на протяжении всей ночи. У мужчины обнаружили серьезные проблемы с печению. Информацию о происшествии передали в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость