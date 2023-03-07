Сибирский депутат отравился мухоморами. Реакция коллег

Народного избранника тяжелом состоянии забрали из многоэтажки на Кутузовском проспекте в Москве. Полиция выясняет — у кого депутат приобрел грибы. И для чего, собственно.

В пресс-службе заксобрания Красноярского края не смогли подтвердить информацию СМИ о госпитализации 44-летнего депутата Терехова после отравления мухоморами, указывает Газета.Ru. Он улетел в Москву после Красноярского экономического форума, и сотрудники пресс-службы не связывались с Тереховым.

Ранее «целительница» лечила мужчину мухоморами от депрессии. Пострадавшего нашли дома без сознания. Врачи оценили его состояние как тяжелое. За жизнь пациента боролись на протяжении всей ночи. У мужчины обнаружили серьезные проблемы с печению. Информацию о происшествии передали в полицию.