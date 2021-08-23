Жителя Алтайского края поймали на краже 16 кг сушеного мухомора

Житель Егорьевского района задержали за кражу сушеного мухомора, который должен был пойти на лекарства.

В конце июля в селе Новоегорьевское местный 52-летний житель проник в хозяйственную постройку, принадлежащую предприятию по закупу лекарственных растений, откуда и похитил 16 кг сушеного мухомора.

Директор предприятия по заготовке сырья сразу же написал заявление в полицию. Причиненный материальный ущерб составил 64 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъяли.

Ранее 55-летняя жительница Барнаула обратилась в дежурную часть полиции, когда не обнаружила в своем гараже фляги и домкрат.