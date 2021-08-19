У жительницы Барнаула украли 40-тонный домкрат

Женщина рассказала, что неизвестные разбили окно и забрали алюминиевые фляги объемом пять литров и 40-тонный домкрат. Стоимость причиненного ущерба составила 100 тыс. рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчина признался, что ранее помогал потерпевшей переезжать на новое место жительство и знал, что именно находится в гараже.
Рассчитав, когда хозяйки не будет дома, он похитил имущество, но сбыть его не успел. Украденное изъяли и вернули женщине.
На мужчину завели уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества у работодателя.