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Происшествия

У жительницы Барнаула украли 40-тонный домкрат

55-летняя жительница Барнаула обратился в дежурную часть полиции, когда не обнаружила в своем гараже фляги и домкрат.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Женщина рассказала, что неизвестные разбили окно и забрали алюминиевые фляги объемом пять литров и 40-тонный домкрат. Стоимость причиненного ущерба составила 100 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчина признался, что ранее помогал потерпевшей переезжать на новое место жительство и знал, что именно находится в гараже.

Рассчитав, когда хозяйки не будет дома, он похитил имущество, но сбыть его не успел. Украденное изъяли и вернули женщине.

На мужчину завели уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества у работодателя.

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