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Жизнь

Барнаулец украл алюминиевую крышку, медный якорь и другие важные вещи

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества у работодателя, сообщает региональное МВД.

Якорь.
Якорь.
pixabay.com.

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, заявив о пропаже имущества более чем на 20 тыс. рублей.

«С территории приусадебного участка были похищены медные трубки, кабели, металлические арматуры, алюминиевая крышка и медный якорь», — рассказали в ведомстве.

Задержали 60-летнего местного жителя, который сразу признал свою вину.

Барнаулец пояснил, что неофициально подрабатывал разнорабочим и имел доступ к гаражу, в котором работодатель устроил склад.

Мужчина периодически вывозил имущество и сдавал в пункт приема металла, а деньги тратил на собственные нужды.

Возбудили дело по факту «кражи с причинением значительного ущерба» — до 5 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Барнаула украл у супруги кочан капусты, флягу и тушку курицы.

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