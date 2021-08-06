Барнаулец украл алюминиевую крышку, медный якорь и другие важные вещи

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, заявив о пропаже имущества более чем на 20 тыс. рублей.
«С территории приусадебного участка были похищены медные трубки, кабели, металлические арматуры, алюминиевая крышка и медный якорь», — рассказали в ведомстве.
Задержали 60-летнего местного жителя, который сразу признал свою вину.
Барнаулец пояснил, что неофициально подрабатывал разнорабочим и имел доступ к гаражу, в котором работодатель устроил склад.
Мужчина периодически вывозил имущество и сдавал в пункт приема металла, а деньги тратил на собственные нужды.
Возбудили дело по факту «кражи с причинением значительного ущерба» — до 5 лет лишения свободы.
Ранее другой житель Барнаула украл у супруги кочан капусты, флягу и тушку курицы.