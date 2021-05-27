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Жизнь

Барнаулец украл у супруги кочан капусты и тушку курицы

В Алтайском крае задержали мужчину, который залез в дом супруги и украл продукты питания, сообщает региональное МВД.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

С жалобой в полицию пришла 40-летняя жительница Барнаула — пока она отсутствовала, неизвестный проник в частный дом.

«Повредил запорную скобу, похитил кочан капусты, тушку курицы и флягу», — рассказали в ведомстве.

Женщина сразу заподозрила бывшего возлюбленного. Она отметила, что вмести они не проживают около года, но брак официально не расторгнут.

Мужчина не стал отрицать свою вину. Полиция изъяла кочан капусты и флягу.

Также выяснилось, что барнаулец неоднократно позволял себе подобные хищения. Но после последнего случая женщина решила больше не терпеть.

Возбудили уголовное дело. За кражу с проникновением в жилище мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее житель Славгорода заскочил к племяннице и украл ее аванс.

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