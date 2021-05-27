Барнаулец украл у супруги кочан капусты и тушку курицы

С жалобой в полицию пришла 40-летняя жительница Барнаула — пока она отсутствовала, неизвестный проник в частный дом.
«Повредил запорную скобу, похитил кочан капусты, тушку курицы и флягу», — рассказали в ведомстве.
Женщина сразу заподозрила бывшего возлюбленного. Она отметила, что вмести они не проживают около года, но брак официально не расторгнут.
Мужчина не стал отрицать свою вину. Полиция изъяла кочан капусты и флягу.
Также выяснилось, что барнаулец неоднократно позволял себе подобные хищения. Но после последнего случая женщина решила больше не терпеть.
Возбудили уголовное дело. За кражу с проникновением в жилище мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее житель Славгорода заскочил к племяннице и украл ее аванс.