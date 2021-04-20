Славгородец заскочил к племяннице и украл ее аванс

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу портмоне с деньгами и двумя банковскими картами, сообщает региональное МВД.

В Славгороде 59-летний мужчина зашел в гости к племяннице и, пока та ходила к соседям, украл портмоне.

«Накануне потерпевшая получила на работе аванс. Вечером она со своим маленьким ребенком вышла из дома к соседям, с ее слов отсутствовала она недолго, буквально 15 минут», — рассказали в ведомстве.

Когда женщина вернулась, увидела лежащую на полу пустую сумочку — ущерб составил 20 тыс. рублей.

Мужчину задержали по горячим следам. Правоохранители изъяли у него часть похищенных денег и вернули племяннице.

Теперь дядюшке грозит лишение свободы за «кражу». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее алтайские полицейские быстро раскрыли импульсивную кражу барсетки с деньгами.