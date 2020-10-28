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Жизнь

Алтайские полицейские раскрыли импульсивную кражу барсетки с деньгами

В Алтайском крае задержали мужчину, который не смог пройти мимо лежащей в открытой машине сумки, сообщает региональное МВД.

Сумка.
Сумка.
СС0

Инцидент произошел в Заринске. С жалобой в полицию пришла женщина, заявившая пропаже из автомобиля «барсетки с документами и деньгами в размере 116,5 тыс. рублей».

«За несколько дней удалось установить подозреваемого. Им оказался 26-летний житель города, который ранее был судим», — рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что проходил мимо припаркованного во дворе частного дома автомобиля и заметил барсетку. Тогда он решил украсть сумочку из незакрытой машины.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде.

Ранее житель Новоалтайска помог 94-летней пенсионерке донести сумки до дома и свистнул кошелек.

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