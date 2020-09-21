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Происшествия

Житель Алтая помог 94-летней пенсионерке донести сумки до дома и свистнул кошелек

В Алтайском крае полицейские раскрыли грабеж кошелька у 94-летней пенсионерки, которая поверила в чистые намерения незнакомца, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

Инцидент произошел в Новоалтайске. Женщина рассказала полицейским, что у нее похитили кошелек с деньгами.

«Пропажу она обнаружила, когда вернулась из магазина. По дороге домой неизвестный молодой человек предложил ей донести сумки до подъезда», — рассказали в ведомстве.

Сразу предположили, что кошелек забрал «помощник». Опросили потерпевшую и очевидцев.

Кроме того, просмотрели два видео с камер наблюдения, по которым отследили, как молодой человек провожает бабушку.

Его личность установили быстро — ранее судимый 23-летний парень. Он признал свою вину, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее алтайский пенсионер украл у соседа в гостинице 100$ и не смог потратить в поселке на Ямале, а теперь не сможет оттуда уехать.

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