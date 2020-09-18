Алтайский пенсионер украл 100$ и не смог потратить в поселке на Ямале, а теперь не сможет оттуда уехать

Инцидент произошел 13 сентября в гостинице поселка Пурпе. С жалобой в полицию пришел мужчина, у которого украли 47 тыс. рублей и 100 долларов.
На злоумышленника вышли быстро — им оказался 66-летний житель Алтайского края, проживающий в соседней комнате с потерпевшим.
«Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, он похитил из портмоне заявителя денежные средства», — рассказали в ведомстве.
В полиции задержанный признался, что рубли он уже потратил, а вот иностранная валюта осталась при нем. Доллары он добровольно отдал.
Мужчина как мог раскаялся, но уголовное дело по факту кражи уже возбудили.
Сейчас алтайский пенсионер находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее жительница Алтайского края украла у 92-летней пенсионерки деньги, чтобы купить одежду детям.