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19 марта
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Здоровье

Сибирский город первым в России ввел режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.

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Вирус, болезнь.
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Создан оперативный штаб, который будет работать в ежедневном режиме, и доводить оперативную информацию до абаканцев.

По словам главы Абакана Алексея Лемина, с 18 марта водится запрет на массовые городские мероприятия. Организаторам коммерческих мероприятий рекомендовали ограничить их проведение.

Школьники досрочно уходят на каникулы. После каникул их переведут на дистанционное обучение. Детские сады будут работать, но родителям посоветовали воздержаться от их услуг.

Работодателям рекомендовали не отправлять сотрудников в командировки за рубеж, в обязательном порядке ежедневно измерять температуру у персонала и в случае повышенной температуры отстранять от работы, а также дезинфицировать рабочие месте и помещения.

Начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елена Шалгинова рассказала, что уже определен круг лиц, контактировавших с инфицированным гражданином, они находятся дома в режиме самоизоляции. Состояние больного стабильное, он проходит лечение в инфекционном стационаре.

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