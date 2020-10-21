Сибирский губернатор заявил о невозможности массового тестирования на ковид бесплатно

«По бесплатному <тестированию> все регламентируется Роспотребнадзором. Определены группы, которые подлежат обследованию. Надо понимать, что нигде в стране нет и, наверное, не будет массового бесплатного тестирования. Пока это, к сожалению, невозможно», — рассказал Кобзев подписчикам в Instagram.

При этом еще в июле власти Москвы объявили о бесплатном ПЦР-тестировании для всех желающих по предварительной записи, пишет Тайга.инфо.

Ранее в одной из поликлиник Улан-Удэ перестали брать мазок на COVID-19 у жителей, контактировавших с зараженными. Решение назвали «временным», но не объяснили его причину.