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Здоровье

Сибирский ученый считает поминки причиной высокой заболеваемости ковидом в деревнях

Кандидат биологических наук Сергей Седых из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН считает, что распространению коронавируса в селах способствуют пышные поминки, заявил он в эфире радио «Вести Новосибирск».

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

«Смертность на поминках очень высокая. Инкубационный период у родственников, которые заразились от умершего, еще не прошел. Поэтому поминки — это повод заболеть всем вместе. И это происходит сейчас во многих деревнях, когда дети приехали из города, бабушку заразили, уехали. Бабушка умерла. А через неделю уже грузовики с гробами, и население деревни все уменьшается и уменьшается. К сожалению, это действительно происходит», — приводит слова Седых «ВН.ру».

По мнению ученого, существует взаимосвязь в течении коронавируса у биологических родственников. Например, если мать тяжело перенесла ковид, то с большой долей вероятности ее дети тоже будут тяжело болеть, считает Сергей Седых, пишет «Росбалт».

Таким семьям он посоветовал вакцинироваться в первую очередь.

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