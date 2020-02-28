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Здоровье

Сибирский вирусолог заявил, что коронавирус непобедим

Избавиться от коронавируса COVID-2019 не удастся и он будет проявляться сезонно, заявил доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов, более 30 лет проработавший в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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«COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения», — рассказал вирусолог «Известиям».

В качестве примера специалист назвал людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, а также пожилых.

Сдержать распространение заболевания не могут из-за длительного инкубационного периода, пишет ura.ru.

Ранее вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь уже заявлял, что COVID-19 со временем может стать хроническим заболеванием, сообщает Nation News.

Об ученом

Сергей Нетесов родился в 1953 году, окончил Новосибирский государственный университет в 1975 году, за 30 лет прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишет «КП».

С 2007 по 2015 год занимал должность проректора по научной работе Новосибирского государственного университета, с декабря 2010 года по настоящее время является заведующим лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ.

Член ученого совета ГНЦ ВБ «Вектор», член диссертационного совета Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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