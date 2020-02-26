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26 февраля
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Здоровье

Сибирского косметолога осудили за распухшее лицо клиентки, мечтавшей о пухлых губах

В Новосибирска вынесли приговор косметологу без образования, которая специально приехала из Омска ради увеличения губ, сообщает «НДН.инфо».

Делаем красивые губы.
Делаем красивые губы.
опубликовано на yapokupayu.ru

В документах дела говорится, что 42-летняя жительница Новосибирска купила поддельные документы об образовании косметолога и открыла собственный салон красоты.

К косметологу обратилась 51-летняя жительница Омска, которая мечтала о пухлых губах. Такой совет ей дала собственная дочь.

«Псевдо-косметолог оказала клиентке услугу с использованием медицинского изделия, не имеющего регистрацию на территории России. Это средство запрещено для применения в медицинских целях, в том числе при оказании косметологических услуг», — ранее рассказали в СК.

Клиентка отдала за процедуру 50 тыс. рублей. После инъекции на ее лице появились огромные шишки и гематомы, а рот она открывала с трудом и не могла говорить.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В отношении медика возбудили уголовное дело.

26 февраля суд огласил приговор: ограничение свободы сроком на 1 год, также она должна возместить пострадавшей ущерб в размере 30 тыс. рублей и оплатить расходы на адвоката.

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