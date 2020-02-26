Сибирского косметолога осудили за распухшее лицо клиентки, мечтавшей о пухлых губах

В документах дела говорится, что 42-летняя жительница Новосибирска купила поддельные документы об образовании косметолога и открыла собственный салон красоты.

К косметологу обратилась 51-летняя жительница Омска, которая мечтала о пухлых губах. Такой совет ей дала собственная дочь.

«Псевдо-косметолог оказала клиентке услугу с использованием медицинского изделия, не имеющего регистрацию на территории России. Это средство запрещено для применения в медицинских целях, в том числе при оказании косметологических услуг», — ранее рассказали в СК.