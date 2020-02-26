Сибирского косметолога осудили за распухшее лицо клиентки, мечтавшей о пухлых губах

В документах дела говорится, что 42-летняя жительница Новосибирска купила поддельные документы об образовании косметолога и открыла собственный салон красоты.
К косметологу обратилась 51-летняя жительница Омска, которая мечтала о пухлых губах. Такой совет ей дала собственная дочь.
«Псевдо-косметолог оказала клиентке услугу с использованием медицинского изделия, не имеющего регистрацию на территории России. Это средство запрещено для применения в медицинских целях, в том числе при оказании косметологических услуг», — ранее рассказали в СК.
Клиентка отдала за процедуру 50 тыс. рублей. После инъекции на ее лице появились огромные шишки и гематомы, а рот она открывала с трудом и не могла говорить.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В отношении медика возбудили уголовное дело.
26 февраля суд огласил приговор: ограничение свободы сроком на 1 год, также она должна возместить пострадавшей ущерб в размере 30 тыс. рублей и оплатить расходы на адвоката.