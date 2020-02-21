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21 февраля
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Здоровье

Сибирячка, лечившая рак медным купоросом, попала в реанимацию

В Кемеровской области жительницу Ленинска-Кузнецкого госпитализировали с сильным отравлением, пишет «Газета Кемерова».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Женщина развела водой порошок сульфата меди и выпила его. По словам очевидцев, инцидент произошел 20 февраля.

Как рассказали изданию в Кемеровском областном центре медицины катастроф, медным купоросом женщина пыталась вылечить злокачественную опухоль.

«Госпитализирована женщина 1958 года рождения. В интернете она прочитала, что медным купоросом можно лечить злокачественную опухоль и решила полечиться», — сообщили изданию в Центре.

Сейчас состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, она готовится к переводу из реанимации в терапию.

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