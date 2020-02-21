Сибирячка, лечившая рак медным купоросом, попала в реанимацию

Женщина развела водой порошок сульфата меди и выпила его. По словам очевидцев, инцидент произошел 20 февраля.
Как рассказали изданию в Кемеровском областном центре медицины катастроф, медным купоросом женщина пыталась вылечить злокачественную опухоль.
«Госпитализирована женщина 1958 года рождения. В интернете она прочитала, что медным купоросом можно лечить злокачественную опухоль и решила полечиться», — сообщили изданию в Центре.
Сейчас состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, она готовится к переводу из реанимации в терапию.