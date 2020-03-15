Сибирячка с раком третьей стадии стала звездой в Instagram

Екатерина проходит уже шестой курс высокодозной химиотерапии и три месяца живет в онкодиспансере. Дома ее ждут двое детей. На странице в Instagram она пишет искренние посты, призывает подписчиков быть добрее.

Одна из ее последних историй о том, как ее кашель после химиотерапии, одна из посетительниц приняла за инфекцию.

«Заходим мы в уборную, я начинаю кашлять, рядом женщина с ходу мне: „Хоть бы проверилась сходила, ходишь всех заражаешь!“. По-злому так сказала! Очень-очень по-злому! Я спокойненько так снимаю парик с шапкой, смотрю на неё и говорю: прежде чем позволять себе осуждать человека, подумайте, а надо ли оно вам?», — рассказывает девушка.

По словам Екатерины, от ее слов женщине стало неловко, и появились слезы на глазах.

Девушка советует всем, кто столкнулся с такой же ситуацией не замыкаться в себе и не думать о том, чтобы преодолеть болезнь в одиночку.

«Нет, один ты не переболеешь, а сгоришь! Без поддержки людей вот вообще никак в этой борьбе! Никак», — уверена Екатерина.