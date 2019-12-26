Сибирячке пересадили сердце, вместо того, чтобы лечить ее от отравления

55-летняя жительница Новосибирска вызвала скорую помощь, посчитав, что отравилась. В больнице выяснилось, что у пациентки проблемы с сердцем, сообщает РИА «Новости».

Сначала Татьяну Манькову госпитализировали в инфекционную больницу с отравлением, но через два дня перевели в региональный сосудистый центр, а после в клинику Мешалкина. ЭКГ пациентки показывало на крупноочаговый инфаркт миокарда, но сосуды пациентки оказались чисты.

Тем не менее состояние Татьяны ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца и упало давление. В течение недели врачи пытались установить диагноз. Пациентка все это время находилась на аппарате, который поддерживал работу сердца и легких — ей грозила смерть.

Спасением для пациентки стал потенциальный донор сердца с аналогичной группой крови. Специалисты центра Мешалкина сообщили сыну Татьяны о необходимой трансплантации приняла, и он их поддержал. Сама женщина находилась в медикаментозном сне и не могла принимать решений.

«Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую (думала, что у меня отравление), как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в городскую больницу № 1», — рассказала врачам пациентка. Следующее ее воспоминание — пробуждение после операции, когда ей сказали: «Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца». Татьяна не могла поверить, ведь у нее никогда не было проблем с сердцем.

Сибирячку выписали из больницы через два месяца после операции. Сейчас ей предстоит курс реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычному образу жизни.