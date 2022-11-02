2 ноября
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Здоровье

Сибирячке удалили опухоль в 19 кг

Женщине удалили 19-килограммовую опухоль в омском онкологическом диспансере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Медицина. Хирургия.
Медицина. Хирургия.
ССО.

Пациентка не обращалась к врачу больше года, несмотря на набор массы и растущий живот. Она считала, что в этом виновата ее склонность к лишнему весу.

Когда она обратилась в онкодиспансер, ее срочно направили на операцию.

Врачи отмечают, что женщине повезло — опухоль не начала распадаться. Им удалось полностью удалить пораженные ткани.

После операции пациентка быстро пошла на поправку. Ее артериальное давление понизилось до нормальных значений, ей стало легче дышать.

Химиотерапия женщине не потребуется, только постоянное наблюдение у лечащего врача, отметили в пресс-службе министерства.

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