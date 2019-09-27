Сибиряк лечил рак молитвами и вернулся к врачам с громадной опухолью на лице

Житель Кемеровской области, ранее отказавшийся от лечения рака, спустя два года вернулся к медикам с громадной опухолью на лице.

Об этом сообщается на странице областного онкодиспансера в Instagram.

В сообщении указывается, что мужчина впервые попал к онкологам кемеровского онкодиспансера два года назад.

Тогда опухоль на его губе была первой стадии и размером всего один сантиметр.

В онкодиспансере подчеркивают, что кузбассовец мог вылечиться полностью. Однако он не воспользовался этой возможностью и «пошел молиться в тайгу».

«Сейчас опухоль 4 стадии с прорастанием в кости черепа… Врачи борются за жизнь больного», — говорится в сообщении.