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27 сентября
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Здоровье

Сибиряк лечил рак молитвами и вернулся к врачам с громадной опухолью на лице

Житель Кемеровской области, ранее отказавшийся от лечения рака, спустя два года вернулся к медикам с громадной опухолью на лице.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Об этом сообщается на странице областного онкодиспансера в Instagram.

В сообщении указывается, что мужчина впервые попал к онкологам кемеровского онкодиспансера два года назад.

Тогда опухоль на его губе была первой стадии и размером всего один сантиметр.

В онкодиспансере подчеркивают, что кузбассовец мог вылечиться полностью. Однако он не воспользовался этой возможностью и «пошел молиться в тайгу».

«Сейчас опухоль 4 стадии с прорастанием в кости черепа… Врачи борются за жизнь больного», — говорится в сообщении.

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