Сибиряки-добровольцы примут участие в испытаниях второй российской вакцины от коронавируса

В исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев, это соответствует требованиям ВОЗ.
Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Новосибирске, Кирове, Санкт-Петербурге.
Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
Разрешение на клиническое испытание вакцины выдано 21 сентября, отмечает «РГ».
О вакцине
Вакцина жидкая, делается в два укола с перерывом в две недели. Первые результаты, по словам директора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, станут известны к концу осени.
«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — сказал он.
И подчеркнул, что в процессе доклинических исследований прививка формировала стойкий иммунный ответ, пишет bfm.ru.
О Центре
Центр известен как одно из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.