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Здоровье

Сибиряки-добровольцы примут участие в испытаниях второй российской вакцины от коронавируса

Минздрав дал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщает РИА Новости. Первая российская вакцина «Спутник V» разработана в Центре имени Гамалеи.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

В исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев, это соответствует требованиям ВОЗ.

Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Новосибирске, Кирове, Санкт-Петербурге.

Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

Разрешение на клиническое испытание вакцины выдано 21 сентября, отмечает «РГ».

О вакцине

Вакцина жидкая, делается в два укола с перерывом в две недели. Первые результаты, по словам директора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, станут известны к концу осени.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — сказал он.

И подчеркнул, что в процессе доклинических исследований прививка формировала стойкий иммунный ответ, пишет bfm.ru.

О Центре

Центр известен как одно из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.

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