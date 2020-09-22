Сибиряки-добровольцы примут участие в испытаниях второй российской вакцины от коронавируса

Минздрав дал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщает РИА Новости . Первая российская вакцина «Спутник V» разработана в Центре имени Гамалеи.

В исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев, это соответствует требованиям ВОЗ.

Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Новосибирске, Кирове, Санкт-Петербурге.

Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

Разрешение на клиническое испытание вакцины выдано 21 сентября, отмечает «РГ».

О вакцине

Вакцина жидкая, делается в два укола с перерывом в две недели. Первые результаты, по словам директора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, станут известны к концу осени.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — сказал он.

И подчеркнул, что в процессе доклинических исследований прививка формировала стойкий иммунный ответ, пишет bfm.ru.

О Центре

Центр известен как одно из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.