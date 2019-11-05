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Сила молодости вашего организма: где ее получить в Барнауле

Осень — лучшее время подумать о том, чтобы привести свой организм в тонус. Жителям и гостям Барнаула это можно сделать в студии оздоровления «ВИВАТОН».

Уход за телом.
Уход за телом.
СС0

В студии подчеркивают, что услуги, оказываемые здесь, работают на клеточном уровне и создают условия для качественного функционирования как самой клетки, так и органов и организма в целом.

В итоге благодаря препаратам «ВИВАТОН» организм получает заряд молодости. Каждый из препаратов специально разработан для оздоровления и омоложения клетки, органа и организма в целом.

«Экстракт „ВИВАТОН“ восстанавливает разрушенные кислой средой мембраны клеток всего организма и одновременно снабжает клетки необходимыми пластическими материалами. Таким образом, экстракт „ВИВАТОН“ запускает процесс регенерации тканей и производит коррекцию иммунной системы, омолаживая не только клетки, но и органы и организм в целом!» — объясняют в студии оздоровления «ВИВАТОН».

Наиболее популярной и эффективной услугой является пропитка тела экстрактом «ВИВАТОН», разработанная по авторской методике академика А. М. Савелова-Дерябина.

В студии оздоровления отмечают, что эта услуга:
  • помогает вывести из организма накопленные вредные вещества;
  • способствует восстановлению и поддержанию минерального баланса и насыщению витаминами, в которых нуждается именно ваш организм;
  • помогает наладить обменные процессы в организме;
  • способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса, необходимого для правильной работы организма и защиты клеток от старения.
За счет действия экстракта можно добиться приятных и качественных внешних изменений:
  • благоприятное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей, сокращение количества морщин ;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • восстановление внутренних биоритмов, что способствует улучшению сна и повышению стрессоустойчивости;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • укрепление иммунитета;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • повышение физической активности и увеличение выносливости.
Иллюстрация предоставлена студией оздоровления «Виватон»

Перед применением требуется консультация специалиста.

Дипломированный специалист Жданова Лариса Геннадьевна (VI-ЭЧ № 0079).

«Виватон», студия оздоровления

Адрес: ул. Лазурная, д. 7, 4-й этаж, кабинет № 3.

Тел: 8−909−502−0850

Сайт: www.vivaton.ru

Инстаграм: vivaton_brn

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