Сила молодости вашего организма: где ее получить в Барнауле

Осень — лучшее время подумать о том, чтобы привести свой организм в тонус. Жителям и гостям Барнаула это можно сделать в студии оздоровления « ВИВАТОН ».

В студии подчеркивают, что услуги, оказываемые здесь, работают на клеточном уровне и создают условия для качественного функционирования как самой клетки, так и органов и организма в целом.

В итоге благодаря препаратам «ВИВАТОН» организм получает заряд молодости. Каждый из препаратов специально разработан для оздоровления и омоложения клетки, органа и организма в целом.

«Экстракт „ВИВАТОН“ восстанавливает разрушенные кислой средой мембраны клеток всего организма и одновременно снабжает клетки необходимыми пластическими материалами. Таким образом, экстракт „ВИВАТОН“ запускает процесс регенерации тканей и производит коррекцию иммунной системы, омолаживая не только клетки, но и органы и организм в целом!» — объясняют в студии оздоровления «ВИВАТОН».

Наиболее популярной и эффективной услугой является пропитка тела экстрактом «ВИВАТОН», разработанная по авторской методике академика А. М. Савелова-Дерябина.

В студии оздоровления отмечают , что эта услуга: помогает вывести из организма накопленные вредные вещества;

способствует восстановлению и поддержанию минерального баланса и насыщению витаминами , в которых нуждается именно ваш организм;

в которых нуждается именно ваш организм; помогает наладить обменные процессы в организме;

способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса , необходимого для правильной работы организма и защиты клеток от старения.

За счет действия экстракта можно добиться приятных и качественных внешних изменений: благоприятное воздействие на состояние кожи , волос и ногтей , сокращение количества морщин ;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

волос и ногтей сокращение количества морщин ;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ восстановление внутренних биоритмов , что способствует улучшению сна и повышению стрессоустойчивости;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

что способствует улучшению сна и повышению стрессоустойчивости;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ укрепление иммунитета;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

повышение физической активности и увеличение выносливости.

Иллюстрация предоставлена студией оздоровления «Виватон»

Перед применением требуется консультация специалиста.

Дипломированный специалист Жданова Лариса Геннадьевна (VI-ЭЧ № 0079).