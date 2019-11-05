Сила молодости вашего организма: где ее получить в Барнауле

В студии подчеркивают, что услуги, оказываемые здесь, работают на клеточном уровне и создают условия для качественного функционирования как самой клетки, так и органов и организма в целом.
В итоге благодаря препаратам «ВИВАТОН» организм получает заряд молодости. Каждый из препаратов специально разработан для оздоровления и омоложения клетки, органа и организма в целом.
«Экстракт „ВИВАТОН“ восстанавливает разрушенные кислой средой мембраны клеток всего организма и одновременно снабжает клетки необходимыми пластическими материалами. Таким образом, экстракт „ВИВАТОН“ запускает процесс регенерации тканей и производит коррекцию иммунной системы, омолаживая не только клетки, но и органы и организм в целом!» — объясняют в студии оздоровления «ВИВАТОН».
Наиболее популярной и эффективной услугой является пропитка тела экстрактом «ВИВАТОН», разработанная по авторской методике академика А. М. Савелова-Дерябина.
- помогает вывести из организма накопленные вредные вещества;
- способствует восстановлению и поддержанию минерального баланса и насыщению витаминами, в которых нуждается именно ваш организм;
- помогает наладить обменные процессы в организме;
- способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса, необходимого для правильной работы организма и защиты клеток от старения.
- благоприятное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей, сокращение количества морщин ;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- восстановление внутренних биоритмов, что способствует улучшению сна и повышению стрессоустойчивости;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- укрепление иммунитета;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- повышение физической активности и увеличение выносливости.
Перед применением требуется консультация специалиста.
Дипломированный специалист Жданова Лариса Геннадьевна (VI-ЭЧ № 0079).
Адрес: ул. Лазурная, д. 7, 4-й этаж, кабинет № 3.
Тел: 8−909−502−0850
Сайт: www.vivaton.ru
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