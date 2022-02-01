Симптомы микроинсульта у женщин

Под микроинсультом подразумевается транзиторная ишемическая атака. Это нарушения в кровообращении в области головного мозга, которое может наблюдаться как у женщин, так и у мужчин в любом возрасте. Различие между микроинсультом и обширным инсультом в том, что симптомы, которые свойственны для этого заболевания, проявляются на протяжении более короткого времени. Максимальный интервал составляет сутки. Если своевременно выявить такие атаки, то можно предотвратить кровоизлияние в мозг. Если после этого провести комплексную диагностику, точно определить причины подобного явления, то можно поддерживать дальнейшее здоровье у женщин любого возраста.

Как только появились первые признаки заболевания, нужно выполнить аппаратное обследование. По прошествии нескольких дней более сложно поставить точный диагноз. Если рассматривать микроинсульт у женщин, то среди явных признаков стоит отметить:

общий упадок сил и слабость;

появление дрожи в конечностях и по всему телу;

онемение конечностей или мышц в области лица;

повышение уровня чувствительности;

нарушение речи;

заторможенность мышления;

резкая головная боль разной интенсивности;

головокружение;

ухудшение зрения , потемнение в глазах;

потемнение в глазах; повышение раздражительности и резкая смена настроения;

тошнота и рвота;

снижение аппетита.

Если сравнивать между собой симптоматику, которая проявляется при микроинсульте или обширном инсульте, то она имеет много схожего. Первые признаки могут проявляться нестандартно. Часто у женщин первые вестники воспринимаются за головную боль. Это становится причиной задержки медицинской помощи, что ведет только к ухудшению состояния пациента.

Что делать при появлении первых признаков микроинсульта?

Микроинсульт — это точечное нарушение структуры мозга. Если своевременно не оказать медицинскую помощь, то начнутся изменениями в организме. Многие из них носят необратимый характер. Как только появились первые признаки инсульта головного мозга, то нужно незамедлительно вызвать скорую. Также вы можете пройти на сайт клиники, чтобы пройти комплексное обследование https://el-klinika.ru. Делать это нужно в первые сутки появления симптоматики, что позволит врачу поставить точный диагноз.

Пока скорая в пути, больного нужно уложить на ровную поверхность. Голова должна располагаться выше тела, чуть повернутая в сторону. В помещение стоит обеспечить доступ свежего воздуха. Также нужно полностью устранить шум и громкие звуки, панические атаки. Чтобы успокоить человека, ведите с ним беседу на пониженных тонах. Паника только усугубит ситуацию. При необходимости также проводится искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Если диагноз подтвердится, то в дальнейшем пациенту потребуется комплексное восстановление. Реабилитация должна проводиться под регулярным просмотром врача, что сведет к минимуму вероятность инвалидности и развития осложнений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА