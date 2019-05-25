Сын народной артистки России теряет зрение из-за радикальной диеты

Фото Филиппа Васильева с медицинской повязкой на левом глазу выложил в своем Intagram актер Стас Садальский. ОН сделал это по просьбе самого Филиппа.
Он использовал низкокалорийную диету, согласно которой можно потреблять не более 2 тыс. калорий в день. Как выяснилось, ему удалось сбросить 40 кг, но это вызвало кровоизлияние в глаз и частичную потерю зрения. В посте также говорится, что увлечение похудением может вызвать проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу.
Сейчас ему сделали укол в глаз и положили в больницу.