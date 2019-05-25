Сын народной артистки России теряет зрение из-за радикальной диеты

У сына народной артистки России Татьяны Васильевой частично потеряно зрение. Предположительной причиной этого стала радикальная диета, благодаря которой Филипп Васильев сбросил 40 килограмм, сообщает портал 24smi со ссылкой на Intagram друга артистки.

Фото Филиппа Васильева с медицинской повязкой на левом глазу выложил в своем Intagram актер Стас Садальский. ОН сделал это по просьбе самого Филиппа.

Он использовал низкокалорийную диету, согласно которой можно потреблять не более 2 тыс. калорий в день. Как выяснилось, ему удалось сбросить 40 кг, но это вызвало кровоизлияние в глаз и частичную потерю зрения. В посте также говорится, что увлечение похудением может вызвать проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу.

Сейчас ему сделали укол в глаз и положили в больницу.