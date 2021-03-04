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Здоровье

Синдром красавиц. Врач предупредил, что дневная сонливость может быть признаком редкой болезни

Российский врач-сомнолог Михаил Полуэктов предупредил, что дневная сонливость может быть признаком депрессии, невроза, а также редкой болезни под названием «синдром спящей красавицы». Мнение эксперта приводит lenta.ru.

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

Если человек спит не менее семи часов в сутки, не подвергает себя значительным нагрузкам, но при этом все равно чувствует сонливость в течение дня — это повод для беспокойства, считает доктор.

Он рассказал, что состояние, когда постоянно хочется спать, называется гиперсомния. Ее первой причиной может быть нарушение структуры ночного сна. «Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию», — объяснил Михаил Полуэктов

Дневная сонливость характерна для некоторых вариантов невроза, а также депрессии. «Отдельное состояние — сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света», — пояснил доктор.

Частым явлением гиперсомния становится при заболевании нарколепсией, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии. И, наконец, самая необычная причина дневной сонливости —это «синдром спящей красавицы».

«Есть более редкие формы гиперсомнии, например, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще это бывает у мужчин, но встречается и у девушек, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель. Могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Потом это проходит, и они чувствуют себя нормально, и потом снова повторяется», — рассказал Полуэктов.

Синдром Клейне-Левина встречается довольно редко, и специалисты пока не изучили его природу.

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