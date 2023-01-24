Синдром Рапунцель: ком волос весом в три кило нашли врачи в желудке у россиянки

В желудке 21-летней жительницы Подмосковья нашли ком волос весом с новорожденного ребенка.

Пациентка поступила в больницу с истощением и болями в животе. Каждый прием пищи вызвал у нее тошноту.

Обследование показало, что в желудке девушки образовался трихобезоар, попросту — комок волос. Для Чтобы извлечь его, врачам пришлось провести сложную операцию.

Ком волос в желудке пациентки весил три килограмма и появился из-за привычки грызть свои волосы — синдрома Рапунцель, указывает Lenta.ru.

О нюансах оперативного вмешательства — на официальном сайте минздрава региона.

Ранее в Индии врачи извлекли восемь эмбрионов из живота новорожденной девочки. Это редкость, такие зародыши называют паразитическими близнецами.