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29 июля
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Здоровье

«Ситуация может качнуться». Президент Путин оценил эпидемическую обстановку в России

В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, отметил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в стране. В России достаточно коек для ковидных больных и налажено собственное производство всего необходимого, пишет Kremlin.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

Президент сказал, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, и ее возможности удалось нарастить.

«Без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны, — отметил Путин. — Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уточный прирост коронавирусных зараженных уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остается на низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в марте мстранаы входила в эпидпроцесс с развернутыми 25 тыс. инфекционных коек. В дни пиковой нагрузки в мае, июне были развернуты и готовы к приему инфекционных пациентов до 185 тыс. коек, причем 25 тысяч из них — это была реанимационная защита.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Сергей Цыба, первый заместитель Министра промышленности, констатировал, что Россиия полностью прекратила закупки антиковидной продукции за рубежом и сегодня «обеспечивает все текущие потребности здравоохранения».

Максимальные суточные объемы производственных мощностей достигают:

  • 14 миллионов медицинских масок,
  • 530 тысяч респираторов,
  • 200 тысяч защитных костюмов,
  • 115 тысяч пар перчаток,
  • 50 тысяч защитных очков,
  • 380 тысяч литров антисептических средств.
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