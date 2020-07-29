«Ситуация может качнуться». Президент Путин оценил эпидемическую обстановку в России

В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, отметил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в стране. В России достаточно коек для ковидных больных и налажено собственное производство всего необходимого, пишет Kremlin.ru.

Президент сказал, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, и ее возможности удалось нарастить.

«Без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны, — отметил Путин. — Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уточный прирост коронавирусных зараженных уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остается на низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в марте мстранаы входила в эпидпроцесс с развернутыми 25 тыс. инфекционных коек. В дни пиковой нагрузки в мае, июне были развернуты и готовы к приему инфекционных пациентов до 185 тыс. коек, причем 25 тысяч из них — это была реанимационная защита.

Новый рынок. Коронавирус. Анна Зайкова.

Сергей Цыба, первый заместитель Министра промышленности, констатировал, что Россиия полностью прекратила закупки антиковидной продукции за рубежом и сегодня «обеспечивает все текущие потребности здравоохранения».

Максимальные суточные объемы производственных мощностей достигают: