Грибной сезон в Алтайском крае славится обильным урожаем до самой середины ноября. Однако нередки случаи отравления собранными трофеями — краевые больницы ежегодно принимают пострадавших грибников. Как не стать жертвой «тихой охоты», чем опасны даже съедобные грибы и где их лучше собирать, рассказали специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна.

Какие грибы нельзя собирать?

В первую очередь, нельзя собирать грибы, которые изначально не пригодны в пищу: бледная поганка, мухоморы, свинушка тонкая и другие. К сожалению, далеко не все умеют различать съедобный гриб от несъедобного. Чаще все на «тихую охоту» выходят не профессиональные грибники, а обычные любители или дети.

Поэтому перед походом в лес стоит внимательно ознакомиться со списком возможных ядовитых грибов и изучить их внешние признаки. Центр гигиены и эпидемиологии Алтая советует: никогда не срывайте незнакомые грибы и тем более не употребляйте их в пищу. Также обходите стороной перезрелые, червивые, дряблые и трухлявые грибы.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

А какие "шляпки" срезать можно?

Лучше всего собирать хорошо знакомые грибы — это белые грибы, лисички, опята, грузди и другие. Они должны быть молодыми, ведь чем старше гриб, тем больше в нем накапливается вредных веществ, отмечают эксперты Центра.

Лучше всего "охотиться" в лесах, отдаленных от трасс и вредных предприятий. Ведь в неблагоприятных условиях даже съедобные грибы могут впитывать из почвы большое количество радиоактивных веществ и тяжелых металлов, опасных для здоровья.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Где не стоит собирать грибы?

Потенциально опасные места — участки земли с радиацией или химическими загрязнениями, вдоль трасс, вблизи свалок и промышленных предприятий. Вредные для человека вещества оседают на грибах или попадают в них из почвы. Для человеческого организма они опасны и увеличивают риск развития многих заболеваний — от аллергии до онкологии.

При этом в Алтайском филиале Центра подчеркивают, что отравиться съедобными грибами можно и в удаленных от промышленных центров лесах. Дело в том, что крупные предприятия выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества, которые разносятся ветром и выпадают с осадками. Грибница впитывает их в себя с площади в несколько сотен квадратных метров — все они концентрируются в плодовых телах.

"Грибы – чемпионы по накоплению радиоактивного цезия, — заявляют эксперты Центра. — В среднем, в грибах его концентрация более чем в 20 раз выше, чем в максимально загрязненном слое лесной подстилки. Основной минеральный элемент, входящий в состав плодовых тел, это калий — химический аналог цезия-137, поэтому грибы поглощают радиоактивный элемент особенно активно. При этом стронций-90, другой частый радиоактивный элемент, грибы всасывают значительно хуже".

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

В какую погоду "охотиться" лучше всего?

Лучшая погода для "тихой охоты" — сухая, теплая и ясная, когда грибы легко различить.

А вот самые неблагоприятные условия для похода в лес — аномальная жара и засуха. В Центре отмечают, что в такую погоду вредные вещества, попавшие в почву, не вымываются дождями, и грибы впитывают их интенсивнее. Поэтому особенно опасны "шляпки", появившиеся сразу после засухи.

Также не подходит и дождливый день, уточняет "Яндекс. Погода":

"Сильный дождь может доставить неприятности и грибникам, и их цели: кожица грибов может испортиться, а плодовое тело — размыться, при этом грибы в лесу видно гораздо хуже".

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Какие грибы больше всего содержат вредных веществ?

Эксперты Алтайского филиала сообщают, что больше остальных радиоактивные вещества накапливают микоризообразующие грибы. Это рыжик, свинушка, масленок, подосиновик, подберезовик, подгруздок темный, волнушка розовая, груздь темный и подберезовик. Их грибница находится в верхнем слое почвы, где концентрация радионуклидов максимальна.

Почвенные сапрофиты (белый, зонтичный гриб, дождевик) накапливают меньше радионуклидов. А чище всех оказываются лисички, опята, дикорастущие шампиньоны, сыроежки, строчок и вешенка.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Какие грибы лучше: собранные или покупные?

Главное преимущество диких грибов – их природное происхождение, поэтому их можно считать органическим продуктом. Однако, как мы с вами уже поняли, они должны быть выращены на экологически чистых территориях.

Центр оценки качества зерна советует отдавать предпочтение грибам из магазина. Ведь их производители проходят соответствующую сертификацию с охватом всей цепочки производства – от анализа земли, на которой заготавливается сырье, до оценки соответствия продуктов переработки. Особенно популярны сейчас шампиньоны и вешенки.

А вот покупать грибы на рынке или у случайных продавцов эксперты не рекомендуют. Ведь их продавцы не смогут доказать, что грибы не были собраны вдоль трасс или на загрязненных территориях.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Признаки отравления и первая помощь

Центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что самые распространенные первые симптомы отравлений грибами: рвота, расстройство пищеварения и боли в животе.

В первую очередь, нужно незамедлительно сделать промывание желудка. Для этого выпить до 1,5 л обычной воды и вызвать рвоту. Затем необходимо принять активированный уголь.

"Но не 2-3 таблетки, как мы привыкли, а из расчета 1 г на 1 кг массы тела, то есть в среднем 40-60 граммов угля. Вместо активированного угля можно принять другие энтеросорбенты", — уточняют в Центре.

Затем необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Если повременить, результаты могут быть плачевны. Так при отравлении бледной поганкой, число смертельных исходов достигает 60% и больше.

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