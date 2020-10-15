«Сколько мы еще людей скосим?!» Персонал ковидного госпиталя в Барнауле недополучает зарплату и выселяется из гостиницы

Медицинским работникам коронавирусного госпиталя в горбольнице № 5 недоплатили десятки тысяч рублей за работу в красной зоне и объявили о том, что они могут «идти по домам». Между тем договоры остаются в силе, а значит, весь персонал остается работать с ковидными больными уже без режима самоизоляции. Об этом рассказала в интервью altapress.ru санитарка госпиталя Кристина Петрова (имя изменено).

Всего хватает

Смена Кристины, как и других медработников госпиталя, начинается в 8:00. Она облачается в «скафандр» и уходит в красную зону на шесть часов подряд. Затем ее ждут шесть часов отдыха, и цикл начинается снова. «Это тяжело, дышать тяжело и ужасно жарко, но мы уже все привыкли», — говорит санитарка.

На «руках» у Кристины 8−12 пациентов, которым нужен особый уход, на одного санитара приходится несколько палат. Осенний всплеск заболеваемости существенно прибавил работы. Медперсонал сетует, что можно было бы обойтись без клубов и бассейнов, но сохранить здоровье жителей края и хоть немного разгрузить врачей.

Факт Число вызовов скорой помощи в сентябре увеличилось в два раза, кол-центры в поликлиниках обрабатывают в день около 9 тыс. звонков.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

«Посмотришь новости, в других больницах ужас что творится, больные сами себе предоставлены. У нас такого нет, мы никого не оставляем без внимания, — говорит Кристина. — У нас добиваются, чтобы всегда были и медикаменты, и средства защиты, и идеальная чистота».

Пациенты не жалуются. Даже наоборот, иногда знаками показывают, что, мол, не надо подходить лишний раз. «Жалеют нас, — говорит Кристина. — А мы не можем их просто так оставить, надо, чтобы все были ухожены. И медсестрички тоже ни разу не присядут, все время кружатся и кружатся над больными».

Однако в последние недели персонал госпиталя чаще обсуждает не пациентов, а свои собственные проблемы.

Цифра 198,93 млн рублей из резервного фонда выделило правительство России Алтайскому краю в августе на стимулирующие выплаты работникам, оказывающим помощь ковидным больным.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Антон Федотов / altairegion22.ru

Проявите терпение

По словам Кристины, задержки зарплаты начались в прошлом месяце. Тогда, правда, все быстро наладилось. Но в октябре медработники были снова крайне удивлены. Расчетный день в больнице — 10-е число. Поскольку это была суббота, зарплату дали 9 октября.

«Кинули кусочек: кому пять, кому семь, кому 10 тысяч, — говорит Кристина. — Моя зарплата сейчас, в ковидных условиях, составляет около 70 тысяч рублей. Где все остальное? Мы стали задавать вопросы, и нам сказали: „Проявите терпение. Вовремя не был подписан договор о выплатах“. Но мы же не дураки, извините, от жизни не оторваны, хоть и находимся в самоизоляции. Знаем, что деньги на содержание персонала и зарплату до 1 января в край пришли в срок. Где они?»

Факт В министерстве здравоохранения Алтайского края есть горячая линия для приема обращений медработников по вопросам оплаты труда: 8 (3852) 62-43-53 , 8 (3852) 50-71-03 (понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).

Зарплата врача. medrussia.org.

Великое переселение

Поскольку медицинских сотрудников много, при развертывании госпиталя часть разместили в санатории «Обь», а другую часть — в гостинице «Лалетин». До этой недели условия проживания были вполне приемлемыми, говорит Кристина. Хотя поначалу пришлось побороться за качество гостиничного питания.

Сотрудников на работу возит автобус. В условиях договора четко прописано, что медработники не могут выходить в город и свободно передвигаться, они все время должны либо находиться на работе, либо отдыхать в своих апартаментах.

«Я так понимаю, что договор с гостиницей теперь расторгнут, — говорит Кристина. — Всех иногородних сотрудников переводят в санаторий „Обь“, остальным буквально сказали: „Идите домой“. То есть теперь все, кто живет в Барнауле, разойдутся по домам, места в санатории будут только для приезжих».

Кристина живет в пригороде и, скорее всего, переедет в санаторий, но она очень беспокоится за коллег. «Мало кто живет в квартире один, у всех семьи, дети, — говорит санитарка. — То есть нам предложили эту заразу нести своим близким, так получается. А как же условия договора?»

Врачи Алтайского края. Коронавирус. zdravalt.ru/

Обсуждая проблему в коллективе, сотрудники госпиталя сходятся на мысли, что, возможно, руководство от здравоохранения таким образом хочет сэкономить. И, надо сказать, экономия получается существенная. Гостиничный номер стоит 800−1500 рублей в сутки. Это без учета питания. «Речь идет о десятках врачей, медсестер и санитаров. И представьте, какова сумма за месяц», — говорит Кристина.

Сейчас, по словам санитарки, многие работники, оказавшиеся «бездомными», вынуждены искать съемные квартиры, чтобы по-прежнему соблюдать самоизоляцию и не заражать близких.

Цифра 20 госпиталей для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и вирусными пневмониями работают в Алтайском крае. Общий коечный фонд — 3893 места, из которых свободными остаются 25% мест.

Что дальше

Проживающий в гостинице медперсонал кормили три раза в день, в больнице тоже. В течение последнего месяца в госпитале горячая еда для сотрудников не предусмотрена, так что, как говорит Кристина, все живут на «подножном корме», питаясь чаем с булочками и расстегаями. Хотя физически изматывающая работа требует больших энергозатрат.

Врач , больница. CC0

Несмотря на хорошую защиту, все больше сотрудников ковидного госпиталя оказываются с положительным тестом на коронавирус. Их проверяют раз в 10 дней.

«Многие сдали анализ три-четыре дня назад, сдавать следующий через неделю. Человек может быть уже заражен, но еще не знает об этом. И его сознательно „выпускают“ в город, — говорит Кристина. — Он по-прежнему работает в ковидном госпитале, и, значит, будет ездить на работу в общественном транспорте. Это сколько мы еще людей скосим?!»

По словам Кристины, сейчас весь персонал «сидит на чемоданах» и просто не знает, что делать дальше.