Сколько можно пить? Медики опровергли утверждение о пользе бокала красного вина

Расхожее мнение о том, что один бокал красного вина в день не повредит и даже полезен, оказалось неверным. К этому мнению пришли ученые из Университета Вашингтона, которое они опубликовали на страницах Alcoholism: Clinical & Experimental Research . Если выпивать спиртное даже небольшими порциями, заметно повышается вероятность развития рака, болезней сердца, а также несчастных случаев.

Ежедневное употребление алкоголя увеличивает риск преждевременной смерти на 20% вне зависимости от возраста, пишет Medikforum.ru.

Сколько же можно пить? По мнению авторов исследования, умеренное употребление вина работает только в том случае, если люди выпивают не более трех бокалов вина в неделю, или если в вашей семье имеется история сердечно-сосудистых болезней. Ранее наука выяснила, что у вина есть целый ряд преимуществ — от предотвращения тромбов до снижения уровня сахара в крови. И в этом случае небольшое количество вина имеет смысл для людей, в чьих семьях были сердечно-сосудистые заболевания.

Однако, если речь идет о семейной истории рака, то любое количество спиртных напитков в этом случае увеличивает вероятность развития смертельно опасной болезни.

Результаты этого исследования подтвердили, что алкоголь может обеспечивать защиту от болезней сердца, но не в том случае, если его употреблять регулярно, то есть каждый день. Впрочем, с выводами этого исследования вряд ли согласятся люди из регионов, где традиционно много долгожителей. К примеру, уроженцы японского острова Окинава, где очень много людей, перешагнувших через 100 лет. Они часто употребляют местное рисовое вино.

Ранее ученые Американского национального института здравоохранения рекомендовали женщинам употреблять не более 7 доз спиртного в неделю, а мужчинам не более 14. Одна доза соответствует приблизительно одному небольшому бокалу вина. Однако авторы нынешнего исследования считают, что данные рекомендации необходимо пересмотреть, так как дозы алкоголя в них серьезно завышены.