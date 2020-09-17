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Здоровье

Сколько стоит жизнь участников испытаний вакцины от COVID-19

Участники испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» получили страховые полисы, в которых указано, сколько получат их родственники в случае смерти добровольца, сообщают «Открытые медиа».

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей. Страховщиком выступила компания «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Если во время испытаний доброволец получит первую группу инвалидности, он может претендовать на выплату 1,5 миллиона рублей, в случае получения второй группы — 1 млн, а третьей — 500 тысяч рублей. Если здоровье участника испытаний ухудшится, но не настолько, чтобы у него появилась инвалидность, то максимальная страховая выплата достигнет 300 тыс. рублей.

Также появились и рекомендации для участников испытаний вакцины. Женщинам нельзя беременеть, кормить грудью и становиться донором яйцеклетки после вакцинации в течение трех месяцев.

Мужчинам советуют избегать зачатия ребенка и не сдавать генетический материал для искусственного оплодотворения в течение трех месяцев после завершения испытаний.

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