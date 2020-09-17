Сколько стоит жизнь участников испытаний вакцины от COVID-19

В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей. Страховщиком выступила компания «Капитал Лайф Страхование Жизни».
Если во время испытаний доброволец получит первую группу инвалидности, он может претендовать на выплату 1,5 миллиона рублей, в случае получения второй группы — 1 млн, а третьей — 500 тысяч рублей. Если здоровье участника испытаний ухудшится, но не настолько, чтобы у него появилась инвалидность, то максимальная страховая выплата достигнет 300 тыс. рублей.
Также появились и рекомендации для участников испытаний вакцины. Женщинам нельзя беременеть, кормить грудью и становиться донором яйцеклетки после вакцинации в течение трех месяцев.
Мужчинам советуют избегать зачатия ребенка и не сдавать генетический материал для искусственного оплодотворения в течение трех месяцев после завершения испытаний.