Сколько времени «живут» новогодние салаты, рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор напомнил сроки годности салатов до и после заправки. Altapress.ru рассказывает, как насладиться вкусной едой и не отравиться.

Салат любят не только люди, но и патогенные и условно патогенные микроорганизмы. Если блюдо хранить неправильно, то оно может вызвать сильнейшее пищевое отравление.

Так, салат из сырых или вареных овощей, мясом или копченостями может храниться 18 часов, если он не заправлен, и 12 часов — если заправлен. Такой же срок годности у салатов с морепродуктами.

Шесть часов хранится блюдо с консервированными овощами и вареными яйцами.

Дольше всех салат с маринованными, солеными и квашеными овощами — 36 часов.

Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2… +6 градусов.