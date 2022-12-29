29 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Сколько времени «живут» новогодние салаты, рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор напомнил сроки годности салатов до и после заправки. Altapress.ru рассказывает, как насладиться вкусной едой и не отравиться.

Салат Оливье.
Салат Оливье.
unsplash.com

Салат любят не только люди, но и патогенные и условно патогенные микроорганизмы. Если блюдо хранить неправильно, то оно может вызвать сильнейшее пищевое отравление.

Так, салат из сырых или вареных овощей, мясом или копченостями может храниться 18 часов, если он не заправлен, и 12 часов — если заправлен. Такой же срок годности у салатов с морепродуктами.

Шесть часов хранится блюдо с консервированными овощами и вареными яйцами.

Дольше всех салат с маринованными, солеными и квашеными овощами — 36 часов.

Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2… +6 градусов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость