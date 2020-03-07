«Скорая» отказалась ехать к заболевшей дочери Пескова

Ближайшая родственница официального представителя Кремля сообщила, что сильно заболела на этой неделе.

«Позвонила в скорую „112“, „умирающим“ голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит. В общем, чувствовала я себя действительно плохо. Была в поликлинике пару дней назад, сдавала анализы, все было более-менее, но вечером мне стало хуже. Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп)», — поведала Лиза.