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Здоровье

«Скорая» отказалась ехать к заболевшей дочери Пескова

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, рассказала на своей странице в Instagram, что к ней не приехала «скорая помощь».

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

Ближайшая родственница официального представителя Кремля сообщила, что сильно заболела на этой неделе.

«Позвонила в скорую „112“, „умирающим“ голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит. В общем, чувствовала я себя действительно плохо. Была в поликлинике пару дней назад, сдавала анализы, все было более-менее, но вечером мне стало хуже. Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге я сегодня была в поликлинике. У меня ангина и грипп)», — поведала Лиза.

Она признает, что у нее «не экстренная ситуация».

«Но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?», — добавила дочь Дмитрия Пескова.

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