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Здоровье

Скорая помощь: «кремлевский доктор» назвал смертельные симптомы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал основные симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

«Люди начали вызывать „скорую помощь“ по любому поводу», — приводят слова Мясникова argumenti.ru.

И врач назвал основные признаки того, когда следует срочно обращаться к медикам, пишет Ura.ru.

  • Одним из наиболее опасных симптомов считаются боли в груди и резкая слабость: если человек страдает от повышенного давления или высокого холестерина, то у него очень высокий риск инфаркта.
  • Головокружение и раздвоение в глазах говорят о том, что у человека может быть менингит или рассеянной склероз.
  • При сильных головных болях речь может идти о аневризме и даже онкологии, а беспричинная одышка говорит о проблемах сердцах.
  • Не стоит игнорировать резкую боль в животе и тошноту — это могут быть признаки опасных инфекций, аппендицита и других проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Александр Мясников — потомственный врач, доктор медицинских наук, бывший главврач кремлевской больницы.

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