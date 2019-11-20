Скорая помощь: «кремлевский доктор» назвал смертельные симптомы

«Люди начали вызывать „скорую помощь“ по любому поводу», — приводят слова Мясникова argumenti.ru.
И врач назвал основные признаки того, когда следует срочно обращаться к медикам, пишет Ura.ru.
- Одним из наиболее опасных симптомов считаются боли в груди и резкая слабость: если человек страдает от повышенного давления или высокого холестерина, то у него очень высокий риск инфаркта.
- Головокружение и раздвоение в глазах говорят о том, что у человека может быть менингит или рассеянной склероз.
- При сильных головных болях речь может идти о аневризме и даже онкологии, а беспричинная одышка говорит о проблемах сердцах.
- Не стоит игнорировать резкую боль в животе и тошноту — это могут быть признаки опасных инфекций, аппендицита и других проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Александр Мясников — потомственный врач, доктор медицинских наук, бывший главврач кремлевской больницы.