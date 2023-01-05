Скорая помощь желудку. Диетолог рассказал, как восстановиться после праздничных застолий

Что делать, если в новогодние праздники не получилось сдержать себя от переедания, рассказал диетолог Андрей Лысенков изданию «Кубанские новости».

Употребление фаст-фуда, жирной пищи, острых соусов и алкоголя — серьезный стресс для ЖКТ, — объяснил доктор. И справиться с ним за один день не получится. Однако есть несколько простых шагов для того, чтобы помочь организму справиться с «застольной» нагрузкой.

Во-первых, нужно пить как можно больше чистой воды без газа. Во-вторых, заменить наконец майонезные салаты на овощные. И вообще, ограничить все «самое вкусное»: кондитерские изделия, хлеб и жареное.

Помимо этого, диетолог Андрей Лысенков настоятельно рекомендует вернуть (или ввести) в режим дня физические нагрузки. Любые: подойдет и пробежка на улице, и прогулка по торговому центру.

И последнее: ужинать стоит не позже чем за три часа до сна.