Слабый пол. Ученые доказали, что мужчины хуже переносят COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 чаще встречается у мужчин, они чаще умирают от этой болезни, чем женщины. На это медики обратили внимание еще в начале пандемии. И вот теперь этот факт подтвердился на основе анализа большого количества медицинских отчетов, проведенного группой исследователей из Лондона, сообщает « Медпортал».

Ученые проанализировали 90 отчетов из 46 стран и 44 американских штатов. Количество инфицированных коронавирусом людей, которые охватили эти отчеты, — более 3 млн. человек. Вот три важных вывода исследователей.

Риск заражения коронавирусом у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаковый. Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раз чаще , чем женщины. Риск смерти у мужчин выше , чем у женщин , в 1,39 раз , показал анализ.

Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у мужчин и женщин. Например, у мужчин с возрастом уменьшается количество В-клеток (играющих важную роль в иммунитете).

Коме этого, большую роль могут играть и сопутствующие болезни, характерные определенного пола, и другие биологические факторы.

Больше подробностей можно найти в самой статье на языке авторов.