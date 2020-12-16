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Здоровье

Слабый пол. Ученые доказали, что мужчины хуже переносят COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 чаще встречается у мужчин, они чаще умирают от этой болезни, чем женщины. На это медики обратили внимание еще в начале пандемии. И вот теперь этот факт подтвердился на основе анализа большого количества медицинских отчетов, проведенного группой исследователей из Лондона, сообщает «Медпортал».

Красная зона. Коронавирус.
Красная зона. Коронавирус.
altairegion22.ru

Ученые проанализировали 90 отчетов из 46 стран и 44 американских штатов. Количество инфицированных коронавирусом людей, которые охватили эти отчеты, — более 3 млн. человек. Вот три важных вывода исследователей.

  1. Риск заражения коронавирусом у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаковый.
  2. Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раз чаще, чем женщины.
  3. Риск смерти у мужчин выше, чем у женщин, в 1,39 раз, показал анализ.

Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у мужчин и женщин. Например, у мужчин с возрастом уменьшается количество В-клеток (играющих важную роль в иммунитете).

Коме этого, большую роль могут играть и сопутствующие болезни, характерные определенного пола, и другие биологические факторы.

Больше подробностей можно найти в самой статье на языке авторов.

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