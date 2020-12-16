Слабый пол. Ученые доказали, что мужчины хуже переносят COVID-19

Ученые проанализировали 90 отчетов из 46 стран и 44 американских штатов. Количество инфицированных коронавирусом людей, которые охватили эти отчеты, — более 3 млн. человек. Вот три важных вывода исследователей.
- Риск заражения коронавирусом у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаковый.
- Однако мужчины с этой инфекцией попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раз чаще, чем женщины.
- Риск смерти у мужчин выше, чем у женщин, в 1,39 раз, показал анализ.
Ученые предполагают, что эта разница в тяжести течения COVID-19 связана с особенностями иммунитета у мужчин и женщин. Например, у мужчин с возрастом уменьшается количество В-клеток (играющих важную роль в иммунитете).
Коме этого, большую роль могут играть и сопутствующие болезни, характерные определенного пола, и другие биологические факторы.
Больше подробностей можно найти в самой статье на языке авторов.