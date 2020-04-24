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Здоровье

Следствием пандемии Covid-19 могут стать вспышки ВИЧ и кори в регионах

Вспышка ВИЧ может быть спровоцирована пандемией коронавируса. Эксперты это связывают с введением ограничительных мер, которые сократили работу по профилактике ВИЧ.

ВИЧ
ВИЧ
CCO

Во многих городах приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита. Это Кемерово, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, пишут «Известия».

Также вспышку ВИЧ может спровоцировать нехватка препаратов, ряд которых сейчас применяется для лечения коронавируса Covid-19.

Врачи предрекают, что как только спадет пандемия коронавируса, начнется вспышка ВИЧ. Масштаб таких вспышек будет различаться в регионах, пишет News.ru. В неблагополучных субъектах показатели окажутся выше, чем в благополучных.

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных.

Корь

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита, пишут «Ведомости».

Вспышка кори.
Вспышка кори.
Amp.politeka.net.

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит», — говорится в сообщении ВОЗ.

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