Следствием пандемии Covid-19 могут стать вспышки ВИЧ и кори в регионах

Во многих городах приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита. Это Кемерово, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, пишут «Известия».
Также вспышку ВИЧ может спровоцировать нехватка препаратов, ряд которых сейчас применяется для лечения коронавируса Covid-19.
Врачи предрекают, что как только спадет пандемия коронавируса, начнется вспышка ВИЧ. Масштаб таких вспышек будет различаться в регионах, пишет News.ru. В неблагополучных субъектах показатели окажутся выше, чем в благополучных.
Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных.
Корь
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита, пишут «Ведомости».
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит», — говорится в сообщении ВОЗ.