Следствием пандемии Covid-19 могут стать вспышки ВИЧ и кори в регионах

Вспышка ВИЧ может быть спровоцирована пандемией коронавируса. Эксперты это связывают с введением ограничительных мер, которые сократили работу по профилактике ВИЧ.

Во многих городах приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита. Это Кемерово, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, пишут «Известия».

Также вспышку ВИЧ может спровоцировать нехватка препаратов, ряд которых сейчас применяется для лечения коронавируса Covid-19.

Врачи предрекают, что как только спадет пандемия коронавируса, начнется вспышка ВИЧ. Масштаб таких вспышек будет различаться в регионах, пишет News.ru. В неблагополучных субъектах показатели окажутся выше, чем в благополучных.

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных.

Корь

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита, пишут «Ведомости».

Вспышка кори. Amp.politeka.net.

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).