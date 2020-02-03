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3 февраля
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Здоровье

Слепой поляк после ДТП вновь обрел зрение

В Польше слепой мужчина начал видеть после того, как его сбил автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Polsat News.

Сканирование глаза.
Сканирование глаза.
СС0

Телеканал отмечает, что Януш Горай ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза.

В итоге один глаз перестал видеть, а левый различал только контуры и свет.

Накануне мужчина попал в ДТП — на пешеходном переходе сбила машина. С перелом бедра его доставили в больницу, где он провел две недели. За эти дни левый глаз вновь начал видеть.

Врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение. По их мнению, такой эффект могло дать сочетание лекарств. Однако сам Януш полагает, что зрение вернулось в результате двух ударов головой.

«Я ударился головой о капот машины. После упал на дорогу», — рассказал он.

После удивительного выздоровления мужчина нашел работу — он охранник в больнице, куда попал после аварии.

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