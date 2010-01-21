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Здоровье

Смертельный коронавирус вышел за пределы Китая

Специалисты из Китая подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, сообщают РИА «Новости». Один случай был подтвержден в Южной Корее.

Вирус. Клетка.
Вирус. Клетка.
СС0

Вспышка заболеваемости произошла в Ухань, но два случая были зарегистрированы в провинции Гуандун. Пациенты никуда не выезжали, но члены их семьи посещали Ухань, где и заразились новым типом коронавируса. Поэтому эксперты уверены, что вирус передается от человека к человеку. Также случаи заражения медицинского персонала, сейчас известно о 14 заболевших медиках.

Вирус вышел за пределы Китая и уже добрался до Южной Кореи. 35-летняя китаянка, которая приехала из Уханя в воскресенье, страдала от лихорадки, проблем с дыханием и других симптомов заболевания, сообщает «МедикФорум».

Известно, что уже три человека скончались в Китае от нового типа коронавируса. Общее число заразившихся достигло 198 человек.

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