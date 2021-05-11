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Здоровье

Смертельную грибковую инфекцию обнаружили у индийских пациентов с ковидом

Органы здравоохранения Индии предупредили о грибковой инфекции, которая наблюдается у многих пациентов с COVID-19. Она может изуродовать черты лица и даже убить, сообщает Bloomberg.

Индия.
Индия.
CC0

Мукормикоз, также называемый «черной плесенью», может повредить носовые пазухи или легкие при вдыхании спор, говорится в сообщении Индийского совета медицинских исследований.

Редкая, но смертельная инфекция может убивать и калечить пациентов.

По данным The New York Times, грибок может поражать дыхательные пути и, возможно, присутствовал в Индии до пандемии COVID-19, пишет bfm.ru. Система здравоохранения Индии была доведена до предела из-за второй волны вируса, которая оказалась более смертоносной и более сложной, чем первая.

Грибковая инфекция является последним осложнением в борьбе с вирусом в Индии, поскольку по мере роста заболеваемости в стране по-прежнему не хватает больничных коек, кислородных баллонов, лекарств от ковида и вакцины.

Эксперты предупредили, что огромный размер вспышки в Индии неизбежно приведет к появлению новых мутаций и побочных эффектов вируса, которые, возможно, не наблюдались где-либо еще.

Медики предупреждают, что в ближайшие недели число смертей в Индии может удвоиться.

Между тем глобальная заболеваемость и смертность от коронаивруса вышли на плато, объявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

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