Смертность от коронавируса снизилась, а заболеваемость вышла на верхнее плато

Заболеваемость COVID-19 в России вышла на верхнее плато, заявил эксперт ТАСС .

Заболеваемость коронавирусом сейчас находится на верхнем плато. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его мнению, заболеваемость поднялась до верхний цифр в начале сентября.

На 50 тыс. заболевших умирает 100 человек. Такую летальность оценивают как невысокую.

Эксперт считает, что заболеваемость коронавирусом снизится в конце ноября.

В России последняя волна заболеваемости ковидом, вызванная распространением омикрон-штаммом BA.5, началась в конце июля.