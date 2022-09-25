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Здоровье

Смертность от коронавируса снизилась, а заболеваемость вышла на верхнее плато

Заболеваемость COVID-19 в России вышла на верхнее плато, заявил эксперт ТАСС.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Заболеваемость коронавирусом сейчас находится на верхнем плато. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его мнению, заболеваемость поднялась до верхний цифр в начале сентября.

На 50 тыс. заболевших умирает 100 человек. Такую летальность оценивают как невысокую.

Эксперт считает, что заболеваемость коронавирусом снизится в конце ноября.

В России последняя волна заболеваемости ковидом, вызванная распространением омикрон-штаммом BA.5, началась в конце июля.

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