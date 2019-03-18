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Здоровье

В Алтайском крае стали больше умирать

Число умерших в Алтайском крае в январе 2019 года превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Информацию о естественном движении населения опубликовал Алтайкрайстат.

Медицина. Здравоохранение.
Медицина. Здравоохранение.
СС0

Как следует из статистики, за январь 2019 года в Алтайском крае умерло 3251 человек (из них 14 детей до года), за аналогичный период прошлого года — 3120 (+ 131 человек).

Главные причины смертности остаются неизменными. Это болезни системы кровообращения (45%) и новообразования (15,5%).

В то же время, рождаемость снижается: родилось 1807 человек (2018 году — 2049 человек).

Число заключенных браков также уменьшилось с 684 в январе 2018 года до 469 в текущем году. Существенно сократилось количество разводов — 225 в 2019 году (2018-м было 731).

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