СМИ: музыкант Александр Маршал почти полностью ослеп

Известный российский рок-музыкант и певец Александр Маршал почти полностью потерял зрение. Медики отмечают, что артист, который уже сейчас носит очки с самыми сильными диоптриями, нуждается в немедленной операции.

Проблемы со зрением у Маршала могли появиться из-за многолетних концертов и ослепляющего света прожекторов.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, у певца на операцию просто нет времени, пишет Teleprogramma.pro. Издание напоминает, что Маршалу пришлось столкнуться с проблемами зрения 10 лет назад. Еще тогда медики советовали артисту прооперироваться, но он не послушался, пишет «Росбалт».

Александр Маршал известен как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы», «Парк Горького», как сольный исполнитель.

Певец каждый год приезжает в Верх-Обское Алтайского края на фестивали памяти Михаила Евдокимова.