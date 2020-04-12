СМИ сообщают о прилетевшем к родственникам в Бийск инфицированном москвиче

12 апреля портал «Бийский рабочий» со ссылкой на свои источники в местной больнице сообщил о первом возможном зараженном. Официального подтверждения этому пока нет.

«Подтвердился первый случай COVID-19 в Бийске. Пациент переводится в госпиталь города Барнаула. Бийчане, соблюдайте меры предосторожности и берегите себя и близких. Вместе справимся с любыми преградами, — подтвердил источник «БР» в Центральной городской больнице.





Издание пишет, что в данный момент отрабатываются все контакты заболевшего. Хотя бийчане уже многие и так о нем хорошо знают — в соцсетях просто масса сообщений об этом.

Есть сведения, что молодой человек приехал из Москвы 5 апреля, самолетом летел до Новосибирска, оттуда до Бийска ехал на «газели». Приехал к маме в гости переждать карантин. По приезду ему стало плохо, он обратился в больницу.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Люди, проживающие в одном доме с мамой москвича, говорят, что, действительно, приезжала санслужба обрабатывать подъезд. Все контакты семьи отрабатываются.

Примечательно, что в последнем сообщении оперштаба Алтайского края о первом заболевшем в Бийске не было ни слова.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у жителей Барнаула, Рубцовска, Заринска, Павловского, Первомайского, Крутихинского районов.