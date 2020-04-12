Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 7°C
Коронавирус

СМИ сообщают о прилетевшем к родственникам в Бийск инфицированном москвиче

12 апреля портал «Бийский рабочий» со ссылкой на свои источники в местной больнице сообщил о первом возможном зараженном. Официального подтверждения этому пока нет.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«Подтвердился первый случай COVID-19 в Бийске. Пациент переводится в госпиталь города Барнаула. Бийчане, соблюдайте меры предосторожности и берегите себя и близких. Вместе справимся с любыми преградами, — подтвердил источник «БР» в Центральной городской больнице.



Издание пишет, что в данный момент отрабатываются все контакты заболевшего. Хотя бийчане уже многие и так о нем хорошо знают — в соцсетях просто масса сообщений об этом.

Есть сведения, что молодой человек приехал из Москвы 5 апреля, самолетом летел до Новосибирска, оттуда до Бийска ехал на «газели». Приехал к маме в гости переждать карантин. По приезду ему стало плохо, он обратился в больницу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Люди, проживающие в одном доме с мамой москвича, говорят, что, действительно, приезжала санслужба обрабатывать подъезд. Все контакты семьи отрабатываются.

Примечательно, что в последнем сообщении оперштаба Алтайского края о первом заболевшем в Бийске не было ни слова.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у жителей Барнаула, Рубцовска, Заринска, Павловского, Первомайского, Крутихинского районов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость