Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июля 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

СМИ сообщает о вспышке вирусной инфекции в Змеиногорске с новыми жертвами

Газета «Змеиногорский вестник» 9 июля сообщила о вспышке вирусной инфекции. По данным издания, в этот раз заразились студенты, приехавшие сюда на подработку. Один из них умер в Барнауле. Коронавирус пока не подтвержден.

Змеиногорский район.
Змеиногорский район.
http://www.zmnvest.ru/

Как сообщает «Змеиногорский вестник», 127 студентов алтайских вузов приехали в город, чтобы работать в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное».

Сельскохозяйственный отряд на территории района уже бывал в предыдущие годы и все было нормально. Проживают студенты в здании бывшего ПУ-63. Все бытовые условия, включая и питание, возложены на плечи руководителей хозяйства. Ребята получают еще и зарплату.

Издание предполагает, что необходимый срок обсервации выдержан не был.

Пару дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ. 11 ребят находятся сейчас в районной ЦРБ, одного 18 -летнего студента доставили в Барнаул в тяжелом состоянии.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

По данным издания, 8 июля он скончался. Состояние здоровья 11 студентов — стабильное. Наблюдается температура 37,2 — 37,5, легкое покраснение в горле. Анализы как у умершего, так и у остальных студентов — пока не готовы.

Остальные ребята изолированы в здании общежития. На территории работают специалисты Роспотребнадзора.

Официальных заявлений от оперативного штаба по коронавирусу по этому поводу не поступало.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость