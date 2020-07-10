СМИ сообщает о вспышке вирусной инфекции в Змеиногорске с новыми жертвами

Газета «Змеиногорский вестник» 9 июля сообщила о вспышке вирусной инфекции. По данным издания, в этот раз заразились студенты, приехавшие сюда на подработку. Один из них умер в Барнауле. Коронавирус пока не подтвержден.

Как сообщает «Змеиногорский вестник», 127 студентов алтайских вузов приехали в город, чтобы работать в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное».

Сельскохозяйственный отряд на территории района уже бывал в предыдущие годы и все было нормально. Проживают студенты в здании бывшего ПУ-63. Все бытовые условия, включая и питание, возложены на плечи руководителей хозяйства. Ребята получают еще и зарплату.

Издание предполагает, что необходимый срок обсервации выдержан не был.

Пару дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ. 11 ребят находятся сейчас в районной ЦРБ, одного 18 -летнего студента доставили в Барнаул в тяжелом состоянии.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

По данным издания, 8 июля он скончался. Состояние здоровья 11 студентов — стабильное. Наблюдается температура 37,2 — 37,5, легкое покраснение в горле. Анализы как у умершего, так и у остальных студентов — пока не готовы.

Остальные ребята изолированы в здании общежития. На территории работают специалисты Роспотребнадзора.

Официальных заявлений от оперативного штаба по коронавирусу по этому поводу не поступало.