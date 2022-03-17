17 марта
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Здоровье

СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

На фоне слухов об эмиграции певица призвала поклонников не беспокоиться.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — подчеркнула она.

Слова 72-летней Пугачевой заставили фанатов задуматься о том, какие проблемы со здоровьем могут быть у их кумира. Известно, что пять лет назад артистка ездила лечить диабет за границу. Тогда многие обратили внимание, что звезда заметно похудела. Как оказалось, помимо услуг диетолога, сбросить лишние 20 кг «помогли» медикаменты.

«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась», — приводит слова Пугачевой kp.ru.

По другой версии СМИ, Пугачева могла обратиться в израильскую клинику из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Еще в 2010 году исполнительница проходила лечение у известного хирурга Лео Бокерия, сделавшего звезде операцию на сердце, которую пришлось повторить спустя два года из-за трудностей с дыханием, пишет Газета.Ru. Оба раза операция проходила в московском Институте хирургии им. Вишневского.

Певица, по ее же словам, временно уехала из России ради отдыха или лечения.

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