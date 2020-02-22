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Здоровье

СМИ: во Вьетнаме выздоровел трехмесячный пациент с коронавирусом

Трехмесячная девочки выздоровела во Вьетнаме, после заражения коронавирусом от своей бабушки. Она стала самым юным в стране пациентом с COVID-19, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на вьетнамское издание VnExpress.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

Издание сообщает, что девочку госпитализировали 10 дней назад, но сейчас она уже выписана из больницы в Ханое. Болезнь ей передала бабушка. Она заразилась коронавирусом от человека, который в январе вернулся во Вьетнам из китайского города Ухань, где началась вспышка болезни.

Мать девочки поблагодарила врачей и персонал больницы, и заявила, что ее дочь будет усердно учиться, чтобы стать врачом и помогать другим, пишет издание. А пока ребенка поместят в медицинский центр в уезде Биньсуен на севере Вьетнама для дальнейшего наблюдения.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в Китае уже превысило 75 тысяч человек, погибли — 2236. Свыше 18 тыс. пациентов успешно вылечились. За пределами Китая в 26 странах зафиксированы больше тысячи случаев заражения.

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